Ladri in azione nel fine settimana in un’abitazione di Fagagna dove, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato un infisso e rubato preziosi e denaro contante per quasi 9mila euro.

Altro colpo in abitazione, poi, a Pasian di Prato dove, dopo aver spaccato una porta, i topi d’appartamento hanno frugato nelle stanze, riuscendo a sottrarre un bracciale d'oro. Indagano i Carabinieri di Udine.