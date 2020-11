Topi d'appartamento in azione nella Bassa Friulana

Raffica di furti nella Bassa Friulana nelle ultime 24 ore. I malviventi hanno colpito in una casa di Ruda, nella prima serata di ieri. Hanno forzato una porta e sono entrati, mettendo a soqquadro tutte le stanze. Alla fine sono riusciti a rubare denaro in contanti e alcuni beni di valore. Hanno approfittato dell'assenza del proprietario per agire indisturbati.

Altro colpo, sempre ieri sera, nel territorio del comune di Fiumicello Villa Vicentina. Anche in questo caso l'abitazione è stata messa a soqquadro. Sono stati portati via monili in oro e denaro contante per diverse centinaia di euro di valore (oltre al danno all'infisso). Sul posto per un sopralluogo i Carabinieri della locale stazione, allerti anche dal proprietario che ha fatto la brutta sorpresa al rientro.

E poi un furto anche a Cervignano del Friuli, sempre allo stesso orario. È stata spaccata una finestra e sono stati rubati monili in oro e preziosi. I malviventi hanno agito anche in un'altra abitazione del comune dalla quale, però, non pare sia stato asportato nulla.