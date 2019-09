Torna a casa e si trova faccia a faccia con i ladri

Rientra a casa dopo aver fatto la spesa e si trova faccia a faccia con i ladri che stanno frugando nelle stanze in cerca di soldi e preziosi. Alla vista della donna, che vive nel comune di Campolongo Tapogliano, i malviventi fuggono, ma vengono inseguiti per un breve tratto dal marito della signora.

L’uomo non riesce a bloccarli e chiama i carabinieri. I militari dell’Arma di Cervignano e della Radiomobile di Palmanova stanno indagando per identificare i due topi d’appartamento che sono riusciti a dileguarsi. È successo nel tardo pomeriggio di ieri. Dalla casa non è stato rubato nulla.