Torna a casa e trova il padre senza vita

Rientra a casa e trova il padre morto. La disgrazia questo pomeriggio, intorno alle 15, nel comune di Cavazzo Carnico. A perdere la vita, a causa di un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto, è stato un uomo di 75 anni, colto con ogni probabilità da un infarto. Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico allertato con una telefonata al Nue 112; non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

La salma del pensionato, molto noto e stimato in paese, è stato affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.