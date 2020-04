Torna a casa e trova la moglie morta

Lutto a Latisana per l'improvvisa scomparsa di una giovane donna, di 30 anni, trovata morta nella sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi. A fare la tragica scoperta è stato il marito che, rientrato dopo il lavoro, l'ha trovata priva di conoscenza.

Inutili, purtroppo, i tempestivi interventi di soccorso prestati dai sanitari. Per la donna ormai non c'era più nulla da fare. Il decesso è riconducibile a un malore che non le ha lasciato scampo. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia della cittadina della Bassa Friulana.