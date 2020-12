Torna a casa il sindaco Di Bisceglie

Il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, è stato dimesso oggi dall’ospedale di Pordenone ed è tornato a casa dove trascorrerà il Capodanno in famiglia. Il primo cittadino era stato colto da malore il giorno di Natale e dopo un ricovero nel nosocomio sanvitese era stato trasferito in Terapia Intensiva al Santa Maria degli Angeli. Le sue condizioni fortunatamente sono migliorate velocemente e dopo il trasferimento nel reparto di Medicina oggi è potuto tornare ai suoi affetti. Di Bisceglie ringrazia quanti gli hanno dedicato un pensiero in questi giorni ed è pronto a tronare operativo nel 2021.