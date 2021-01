Torna a colpire la banda della ruspa

Torna in azione la banda della ruspa. Questa notte i malviventi hanno rubato una pala meccanica da una ditta attiva nelle vicinanze di Udine, con la quale hanno abbattuto le colonnine self-service del distributore di benzina Q8 di Pradamano, in via Baldasseria (zona Bennet).

È scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova. I malviventi hanno estratto le cassette dove viene depositato il denaro. Poi sono fuggiti con un altro mezzo, lasciando la ruspa ancora accesa nell'area della pompa di benzina. Ingenti i danni per le strutture del distributore.

In corso la conta dei danni relativi al furto di denaro. Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza dell'area, anche per la presenza di un impianto di gas.