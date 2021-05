Torna a Gorizia un'opera dispersa durante la Grande Guerra

La pala d’altare raffigurante la “Visitazione di Maria”, opera del pittore goriziano Francesco Caucig (1755-1828), considerato uno dei protagonisti del Neoclassicismo europeo, sarà restituita il 20 maggio alle 11.30 dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, generale di Brigata Roberto Riccardi, al Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

L’evento si svolgerà alla presenza del Direttore della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, Enrico Graziano, e della Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi, nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo nel Palazzo sede della Fondazione.

Il dipinto sarà restituito dopo oltre un secolo, essendo scomparso durante la Grande Guerra. Il Regio Esercito lo aveva inviato a Roma, nel 1916, insieme agli altri beni per salvarlo dai bombardamenti. I militari del Reparto specializzato dell’Arma, che da aprile 2016 operano in Fvg e Trentino Alto Adige a tutela del patrimonio culturale sotto la guida del maggiore Lorenzo Pella, hanno individuato e sequestrato la pala d’altare in una galleria d’arte di Roma, in seguito a una segnalazione arrivata alla storica dell’arte della Fondazione Coronini, Cristina Bragaglia.