Torna in azione la banda delle marmitte

Colpo da 20.000 euro in una ditta di autoricambi di Campoformido, nel weekend. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e degli addetti per impossessarsi di marmitte catalitiche, strumenti e attrezzi. Non è la prima volta che accade all'interno di questa realtà alle porte di Udine.

I malviventi rubano questo tipo di ricambi (una settantina in questo caso) dai quali ricavano poi metalli di particolare valore, come il rame, da vendere sul mercato nero. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine.