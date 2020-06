Torna in Italia per lavorare nei campi, ma viene arrestato

La riapertura delle frontiere nell’area Schengen ha riattivato anche il pendolarismo in entrata dal confine sloveno per migliaia di lavoratori provenienti dall’Est Europa, in particolare dalla Romania, impiegati come braccianti agricoli nelle aziende italiane.

Venerdì 19 giugno, all’ex valico confinario di Fernetti, durante un servizio di retrovalico, i Carabinieri della Stazione di Basovizza e del Radiomobile della Compagnia di Aurisina hanno individuato un 50enne rumeno che viaggiava come passeggero a bordo di un pullman con direzione Romagna, dove sarebbe stato assunto per la raccolta delle pesche.

In seguito a un approfondito controllo in banca dati, il 50enne è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna per un furto aggravato commesso nel 2013 in provincia di Ravenna. Dovendo scontare due mesi e 20 giorni di reclusione, ha dovuto interrompere bruscamente il proprio viaggio per essere accompagnato al Carcere del Coroneo, dove sconterà il proprio debito con la Giustizia italiana.