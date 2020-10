Torna la paura in Francia, attentato terroristico a Nizza

Attentato terroristico a Nizza, in Francia, nella basilica di Notre Dame. Questa mattina, un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone all'interno della chiesa. Le vittime sono un uomo e due donne, una delle quali è morta in un locale vicino alla basilica, dove si era rifugiata per chiedere aiuto. Sarebbero state sgozzate e decapitate, da quanto si apprende dalla stampa francese. Sarebbe rimasto ferito anche l'assalitore che, come conferma il sindaco Christian Estrosi, urlava 'Allah Akbar'.

Soltanto pochi giorni fa, il 16 ottobre, un altro attentato aveva scosso la Francia. Il professor Samuel Paty era è stato decapitato perché aveva discusso in classe con i suoi studenti delle vignette pubblicate da Charlie Hebdo.

Nel frattempo, un uomo armato di un coltello è stato ucciso dalla Polizia ad Avignone; avrebbe tentato di attaccare degli agenti in strada, verso le 11.15, al grido di 'Allah Akbar'. Anche il consolato francese a Gedda, in Arabia Saudita, è stato attaccato: una guardia è stata ferita da un assalitore saudita.

"Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace – scrive il premier Giuseppe Conte su Twitter -. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!".

Gli fa eco il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore delle famiglie delle vittime. L'Italia ripudia ogni estremismo e resta al fianco della Francia nella lotta contro il terrorismo e ogni radicalismo violento".

"Le notizie che arrivano da #Nizza provocano orrore e stringono il cuore - scrive la ministra Teresa Bellanova -. Siamo al fianco dei cittadini francesi e ribadiamo con forza il rifiuto di ogni forma di estremismo e fondamentalismo e la sacralità di ogni vita umana".

Molti messaggi arrivano anche dal Fvg, a partire dal governatore Massimiliano Fedriga che scrive: "Una preghiera per le vittime innocenti del vile atto terroristico di matrice islamica che si è consumato oggi a Nizza".

"La mia vicinanza e solidarietà alla comunità di Nizza e al popolo francese che ha appena subito un terribile attacco terroristico nella cattedrale di Notre Dame - sono le parole del vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi-. Una preghiera per le vittime innocenti, siamo tutti con la Francia".

“La follia dell'islamismo radicale ha colpito ancora questa mattina", commenta la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino. "Tre morti e numerosi feriti a Nizza, in Francia. La pandemia da Covid-19 è un'emergenza ma non sia la scusa per lasciare dilagare l'estremismo folle anche qui".

La deputata del Pd Debora Serracchiani scrive: “Mai cederemo alla barbarie, mai baratteremo la libertà con la paura. Solidarietà alla Francia sotto attacco. Accanto alle vittime innocenti di Nizza si stringa tutta l'Europa. E taccia chi istiga”.

“Una preghiera per le vittime della violenza islamista a Nizza. Senza se e senza ma al fianco dell’Occidente. L’Europa non si pieghi. Le minacce alla nostra civiltà rivolte dal Sultano Erdogan facciano svegliare i Paesi Ue: s'impongano sanzioni contro la Turchia!" twitta l'Europarlamentare della Lega, Marco Dreosto, che in un altro post scrive: “Nuovo attentato in Francia all’interno della Cattedrale di Nizza. Mano ferma con il terrorismo e il fanatismo islamico anche in Italia! Non si abbassi la guardia. Chiusura delle moschee salafite ed espulsione o reclusione per gli imam estremisti”.

"Che orrore le decapitazioni nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza", sono le parole dell'eurodeputata Elena Lizzi. "Vicinanza al popolo francese e una preghiera per le vittime e per le loro famiglie. L’Europa deve reagire di fronte agli estremisti e alle violenze con fermezza".

"A Nizza, non avevano tenuto lezioni in classe sulla libertà di critica e di satira e sulla tolleranza. Erano semplicemente a messa" così scrive il giornalista friulano Toni Capuozzo.

“Quello che ha colpito oggi la comunità di Nizza è un attacco al cuore dell’Europa, e quindi a tutti noi - dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini -. Occorre reagire subito, non solo facendo appello al nostro essere veramente cittadini europei, accomunati dai valori della civiltà classica, del Cristianesimo e della modernità ma anche facendo capire chiaramente a gente come Erdogan che la sua arroganza non è più ammessa sullo scacchiere mediterraneo ed europeo”.

“Nell’augurarmi una presa di posizione forte da parte del Governo italiano e dell’Unione Europea e una riflessione seria e non più rimandabile sulla questione islamica e sulla sua compatibilità con il nostro modo di vivere, non posso che stringermi, a nome della città di Udine, alla popolazione e alle istituzioni di Nizza, perché oggi Nizza è tutti noi”, conclude Fontanini.