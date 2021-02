Torna la truffa del finto avvocato e del finto maresciallo

I Carabinieri della stazione di Fontanafredda, nella tarda mattinata di ieri, sono intervenuti a casa di una 78enne, vedova, vittima di una truffa. Intorno alle 10, la pensionata aveva ricevuto una telefonata da parte di un uomo qualificatosi come 'avvocato' che la informava che uno dei suoi figli era rimasto coinvolto in un incidente stradale e, per evitare guai con la giustizia, era necessario risarcire subito il danno alla controparte.

Il presunto avvocato ha convinto l’anziana che, se non disponeva di denaro contante, avrebbe potuto consegnare i monili in oro che custodiva in casa a un maresciallo dei Carabinieri che sarebbe arrivato poco dopo.

Infatti uno sconosciuto subito dopo si è presentato a casa della donna, qualificandosi come 'maresciallo dei Carabinieri' e facendosi consegnare dall’anziana quattro anelli e due collane in oro, rassicurandola che la vicenda in quel modo si sarebbe risolta senza problemi.

Lo sconosciuto, alto circa 170 centimetri, di corporatura magra e vestito in abiti scuri, parlava italiano senza cadenze dialettali. Ottenuti i monili se n'è andato a bordo di un auto scura.

Contattato subito dopo il figlio, l’anziana ha scoperto che non aveva avuto alcun incidente e si è resa conto di essere stata abilmente raggirata e derubata.

UTILI RACCOMANDAZIONI: In caso di situazioni dubbie, non aprire mai la porta di casa a sconosciuti e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, chiedendo eventuali delucidazioni e/o istruzioni; le norme e le procedure vigenti non prevedono mai la consegna di somme di denaro contante o di preziosi ad appartenenti alle Forze di Polizia i quali, per attività di servizio, si presentano in uniforme ovvero esibiscono chiari segni distintivi, qualificandosi in modo inequivocabile; è sempre meglio una chiamata in più, non costa nulla e può evitare il peggio; denunciare sempre i fatti e con tempestività avendo cura di annotare targhe e colori di auto, descrizione dei malviventi e loro vie di fuga.