Torna la truffa del finto operatore Lottomatica

Si finge un tecnico specializzato della Lottomatica per eseguire dei test sui terminali della ricevitoria ma, in realtà, è un truffatore. È successo nella giornata di ieri in una tabaccheria di Basiliano, dove la dipendente è stata raggiunta dalla telefonata di un malvivente. Quest'ultima, certa di parlare con un tecnico affidabile ed esperto, è stata indotta a eseguire un'operazione di ricarica di 900 euro a favore del malvivente.

Sulle sue tracce adesso ci sono i Carabinieri della Stazione di Campoformido, ai quali è stata denunciata la truffa.

Non è la prima volta che accade nelle tabaccherie del Friuli Venezia Giulia, prese di mira nelle ultime settimane da questo tipo di raggiro. Sempre identica la modalità: una persona telefona dicendo di essere un operatore della Lottomatica e convince il titolare, o il dipendente, a eseguire alcuni "test" che poi, in realtà, sono versamenti in conti correnti o ricariche telefoniche.

Per ogni dubbio è sempre bene chiamare il 112. Numerosi casi sono stati registrati in particolare a Trieste, con danni anche di diverse migliaia di euro.