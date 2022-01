Tornano dalle vacanze di Natale e trovano la casa svaligiata

Tornano dalle vacanze di Natale e trovano la casa messa a soqquadro. Il colpo è stato messo a segno a Gonars, in centro, in un appartamento all'interno di una palazzina. La famiglia ha fatto la brutta sorpresa dopo aver posteggiato l'auto e aver raggiunto la porta d'ingresso.

Evidenti i segni di danneggiamento a una finestra e a una porta finestra. I malviventi hanno frugato dappertutto, mettendo tutte le stanze in disordine, riuscendo a rubare monili in oro, preziosi beni e altri valori per un danno di diverse migliaia di euro. Immediata la chiamata al 112.



Colpo anche in una abitazione di Povoletto, sempre in assenza dei proprietari. I topi d'appartamento hanno scassinato una porta e hanno messo tutto in disordine, in cerca di valori e denaro contante. Sono riusciti a rubare monili, soldi e altri beni per un valore di qualche migliaia di euro.