Tornano in azione i ladri di selle

Tornano i ladri di selle da equitazione. Dopo numerosi colpi messi a segno nella provincia di Udine in diversi circoli ippici, i malviventi hanno agito, questa notte, nel polo di equitazione di Frattina, a Pravisdomini.

Ad accorgersi dell'effrazione sono stati i proprietari della struttura che hanno subito denunciato il furto ai Carabinieri della Compagnia di Pordenone. I danni sono in via di quantificazione ed è in corso anche un inventario per capire se dal centro ippico manchi altro materiale.