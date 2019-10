Tornatene al tuo Paese, ragazzo di colore picchiato a Grado

Avevano aggredito un ragazzo di colore, invitandolo a ‘tornare al proprio Paese’. Per questo, un 31enne bosniaco e un 24enne italiano hanno ricevuto un divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Grado, teatro, nel mese di agosto, della violenza. La vittima - un giovane italiano di origine senegalese - era stata assalita senza motivo dai due, che lo avevano insultato e colpito al volto, provocandogli ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Il provvedimento è stato disposto ieri dal Questore di Gorizia su segnalazione della Polizia anticrimine, informata di quanto accaduto dalla Digos.

Su indicazione della Compagnia dei Carabinieri di Monfalcone, poi, è stato emesso un provvedimento di avviso orale nei confronti di un 41enne italiano, residente nella città dei cantieri, in quanto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Per analoghi motivi, su segnalazione della Squadra Volanti di Gorizia, è stato emesso un avviso orale anche nei confronti di un 31enne residente a San Floriano del Collio.

Infine, la Polizia locale di Monfalcone ha segnalato una 50enne bosniaca, allontanata più volte dal centro cittadino, per aver tenuto atteggiamenti molesti nei confronti dei passanti; per la donna è scattato un Daspo urbano.