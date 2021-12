Totò Di Natale rapinato a Empoli

Rapina a mano armata ai danni di Totò Di Natale. L'ex attaccante bianconero, attuale allenatore della Carrarese in serie C, ieri sera è stato vittima di un'aggressione nella sua abitazione di Empoli.

Secondo quanto l'Ansa ha appreso dalla polizia, contro di lui avrebbe agito un gruppo di almeno cinque persone, che lo avrebbe aspettato e bloccato fuori dalla sua villa, nella periferia della città.

Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che l'ex bomber aveva al polso, del valore stimato di circa 30.000 euro.

Quando c'è stato l'agguato sarebbero stati presenti familiari di Di Natale, ma è da chiarire se si trovassero all'esterno o all'interno dell'abitazione. Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite. Indagini in corso per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti.