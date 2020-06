Tra poche ore anche l'Austria riapre i confini

Dopo la Slovenia, che già da sabato 13 ha riaperto il confine per i cittadini del Fvg e da oggi ha definitivamente sospeso i controlli per chi entra dall'Italia, tra poche ore sarà la volta dell'Austria. Dalla mezzanotte Vienna consentirà nuovamente viaggi verso 31 Paesi, Italia compresa.

Già dalla scorsa settimana turisti austriaci e tedeschi hanno raggiunto la nostra regione, in particolare le località di mare, per le loro vacanze. Molti hanno annullato le disdette negli alberghi del Friuli Venezia Giulia dove contano di trascorrere le ferie.

Da quando è scattato il lockdown, per entrare in Austria era necessario presentare certificazione attestante la negatività al Coronavirus o, in alternativa, restare due settimane in isolamento. Intanto da oggi in Austria riaprono a pieno regime le attività economiche e non è più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

Si può dunque entrare senza protezione in negozi, supermercati e ristoranti. Permane l’obbligo, invece, sui mezzi pubblici, negli studi medici, nelle farmacie, nei saloni di parrucchieri e nei centri estetici.