Traffico di auto, latitante arrestato in Slovacchia

Un 50enne cittadino slovacco, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, è stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Wanted 3” dal personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. I fatti risalgono al 17 settembre scorso quando la Polizia slovacca ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso in data 24.06.2016 dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 50enne.

Il cittadino slovacco deve scontare una pena di 4 anni e 2 mesi, emessa a seguito della condanna del Tribunale di Udine, per fatti occorsi in questa provincia fra il 2011 e l’aprile del 2013.



La condanna in questione si riferisce a una indagine, coordinata dalla Procura di Udine, compiuta dalla Squadra Mobile di Udine e delle Sezioni di PG della Polizia Stradale di Palmanova e Treviso, che aveva permesso di documentare un’attività illecita, finalizzata al riciclaggio di autovetture rubate, fra l’Italia e la Repubblica Slovacca. Il sodalizio criminale, composto da alcuni cittadini italiani, slovacchi, serbi e croati, provvedeva a predisporre documenti contraffatti, per permettere il trasferimento dei veicoli rubati, fra l’Italia e la Slovacchia. Il cittadino slovacco rivestiva una posizione apicale, fornendo ad altri sodali le vetture rubate e clonate, la documentazione falsa per procedere alla reimmatricolazione degli stessi, ritirando i veicoli lasciati in permuta agli ignari acquirenti, ed esportandoli in Slovacchia.



A seguito del provvedimento di condanna, le indagini hanno permesso di accertare che il 50enne gravitava in diverse nazioni dell’Europa centrale. In passato era stato carcerato in Germania e controllato in altre nazioni. Successivamente, l’attività investigativa, ha accertato che il soggetto si trovava nella nazione di origine per cui è stato attivato il rintraccio. Il latitante è stato arrestato nella città slovacca di Koplotovce.Sono in corso le procedure di estradizione.