Traffico di barboncini dall'Est Europa, scoperta un’associazione a delinquere

Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia e truffa. Sono i capi d’imputazione dei quali dovranno rispondere quattro persone – una 62enne di Muggia, con il figlio 20enne e il nipote 50enne, oltre alla leader del gruppo, una pisana classe 1979, titolare di un allevamento - rinviate a giudizio al termine di una complessa indagine che si è sviluppata tra settembre 2020 e marzo 2022.

Un team d’investigatori della Squadra Mobile della Questura di Trieste, della Compagnia Guardia di Finanza di Muggia, della Polizia Locale di Trieste e Muggia, coordinato dal sostituto procuratore Chiara De Grassi, titolare del fascicolo processuale, ha scoperto il sodalizio, specializzato nell’importazione dall’estero di cuccioli di cane. La fiorente attività illegale ha fruttato ingenti profitti illeciti, pari a circa 150.000 euro d’imposte dirette e Iva inevasa per una cifra prossima ai 30.000 euro.

LE INDAGINI erano partite da una segnalazione dell’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste che, nel periodo luglio - settembre 2020, aveva registrato un’improvvisa e sproporzionata compravendita di cani di razza Barboncino a opera di alcuni soggetti residenti a Muggia.

Si è così scoperto che la 62enne residente a Muggia, assieme al figlio e al nipote, aveva avviato un allevamento amatoriale, non formalmente registrato, attraverso il quale risultava aver ceduto, nell’arco di poco tempo, decine e decine di barboncini.

Attraverso le piattaforme e-commerce, gli animali venivano venduti ad acquirenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, disposti a pagare cospicue somme pur di portarsi a casa il desiderato cane di razza pregiata.

Il numero di cuccioli, però, era del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’allevamento. In collaborazione con la Polizia slovena, gli inquirenti hanno verificato che i cani arrivavano dall’estero. Al valico confinario di Crevatini, gli agenti sloveni hanno fermato un cittadino ungherese che viaggiava con decine di barboncini stipati nel veicolo. Gli animali erano accompagnati da documentazione anagrafica e sanitaria contraffatta. Nel frattempo, i colleghi italiani hanno intercettato il nipote della 60enne muggesana, in procinto di ricevere il ‘carico’ di cuccioli.

Le perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria a seguito delle prime risultanze investigative acquisite nei confronti delle tre persone sospettate, consentivano di sottoporre a sequestro penale numerosa documentazione cartacea e apparecchi telefonici nei quali sono stati rilevati elementi utili alle indagini.

In particolare, l’analisi dei dati contenuti nella memoria degli smartphone, della documentazione cartacea e dell’Anagrafe dei Rapporti Bancari hanno consentito di ricostruire tutti i flussi finanziari relativi alla vendita degli animali e al pagamento dei soggetti dell’Est Europa che si occupavano dell’approvvigionamento dei cuccioli, permettendo di ricostruire, tra la metà di luglio 2020 e novembre 2020, una settantina di cessioni di cani a fronte di un guadano prossimo ai 130.000 euro.

Si è così arrivati alla 42enne, titolare di un allevamento di cani in provincia di Pisa, che è risultata ricoprire un ruolo primario nell’associazione a delinquere. Era lei, infatti, che intratteneva contatti con diversi soggetti all’estero - tra cui figurava il cittadino ungherese controllato dalla Polizia slovena – ai quali inviava cospicue somme di denaro, facendo così giungere i cuccioli in Italia.

A quel punto i cuccioli venivano dotati di certificati di razza falsi e riconducibili all’ente serbo affiliato alla Federazione cinologica internazionale. I falsi pedigree venivano all’occorrenza compilati, spesso a penna, per la parte relativa all’identificazione univoca del cucciolo (microchip inoculato e dati del nuovo proprietario).

Grazie a questi pedigree, che facevano aumentare il valore dei cani, i futuri e ignari proprietari venivano informati riguardo la possibile conversione o, più tecnicamente, trascrizione nei Libri genealogici italiani tenuti dall’Ente nazionale della Cinofilia italiana per partecipare a manifestazioni ufficiali.

Proprio grazie all’importante collaborazione offerta dai vertici dell’Ente, gli inquirenti hanno accertato l’esistenza di numerose richieste di trascrizione di barboncini con pedigree serbo, ma con microchip italiano.

Sono scattate ulteriori perquisizioni, eseguite a dicembre 2021, in provincia di Pisa e Lucca. Nell’allevamento toscano sono state sequestrate decine di cuccioli di Barboncino senza sistemi d’identificazione, numerosi pedigree serbi precompilati, farmaci a uso esclusivo veterinario, siringhe per inoculazione di microchip, apparecchi telefonici, sim card intestate a soggetti di comodo, nonché documentazione bancaria relativa a bonifici finalizzati all’acquisto di cuccioli e disposti dall’indagata, all’occorrenza anche attraverso dei prestanome, in favore di soggetti residenti all’estero.