Traffico di cuccioli, quattro Bichon Frisè chiusi in un trasportino

Ancora cuccioli sottratti prematuramente alla mamma e costretti a un lungo viaggio chiusi in un trasportino per poi essere venduti in Italia. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gradisca d’Isonzo hanno scoperto quattro esemplari di circa 50 giorni di Bichon Frisè, chiusi in un trasportino nascosro dentro uno scatolone a bordo di una autovettura con targa straniera.



Denunciato un cittadino di nazionalità rumena ritenuto responsabile di traffico illecito di animali domestici e di maltrattamento. I cani, sequestrati poiché importati illegalmente dall’estero, se pure in buone condizioni di salute, sono risultati privi di vaccinazioni, microchip e documenti d’importazione.

I cuccioli, una volta visitati dal veterinario, sono stati affidati in custodia al canile sanitario di Gorizia. L’immissione sul mercato dei cuccioli avrebbe fruttato un guadagno quantificabile in circa 4mila euro.



Il traffico illegale internazionale di cuccioli permette, di fatto, guadagni considerevoli con investimenti minimi, caratteristiche che fanno sì che questa attività risulti di interesse per le organizzazioni criminali, che acquistano i cuccioli ad un prezzo molto vantaggioso negli allevamenti abusivi dell’Est-Europa, dove non vengono rispettate le norme igienico sanitarie e di benessere animale. Gli animali, quindi, in tenerissima età - come in questo caso al di sotto delle 12 settimane previste dai regolamenti in materia - sono trasportati con mezzi di fortuna e non idonei verso i paesi dell’Europa Occidentale per essere introdotti sul mercato, utilizzando annunci postati sui social. In tal modo si cerca di soddisfare le numerose richieste di cuccioli di “razza” a prezzi competitivi a discapito del circuito legale di vendita dei cani e del benessere degli stessi.



Come fare per adottare i cuccioli

Come fare per adottare i cuccioli salvati dal traffico di animali? Per essere inseriti nella lista di affidatari basta compilare il modulo e inviarlo all'indirizzo segr.veterinario@asugi.sanita.fvg.it con documento di identità.