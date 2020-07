Traffico di eroina e cocaina, preso lo spacciatore latitante

Il 22 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Sacile, al termine di oltre sei mesi di complesse indagini, coordinate da Marco Faion della Procura di Pordenone, avevano sgominato un sodalizio criminale dedito al traffico di eroina e cocaina tra Pordenone, Treviso, Venezia e Rovigo.

Erano state eseguite ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque persone; nel corso delle indagini erano già state arrestate otto persone (un'altra venne arrestata durante le perquisizioni), sequestrati 70 grammi di cocaina, 50 di eroina, 12 pastiglie di mdma, 400 ml di metadone, 500 pastiglie di sostanze psicotrope, 6.000 euro in contanti provento di spaccio, telefoni cellulari, bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiali per il confezionamento. Erano stati segnalati alle competenti Prefetture oltre 60 consumatori di droga.

Tra i destinatari dell’ordinanza di carcerazione emessa dal Gip c'era anche un 22enne nigeriano che si era reso irreperibile e da allora era ricercato. I militari della stazione di Aviano, dopo quasi due mesi di pazienti e ininterrotte ricerche sulle piazze dello spaccio di Padova e Mestre, ieri sera lo hanno localizzato e arrestato a Mestre.

L’extracomunitario, irregolare sul territorio, era in compagnia di altri cinque connazionali, ma i militari lo hanno riconosciuto, nonostante la mascherina. Gli investigatori, infatti, lo avevano arrestato in flagranza il 19 febbraio a Rovigo, dopo che aveva ceduto cinque dosi di cocaina e non aveva esitato a ingoiare altro stupefacente per sottrarsi all’arresto dei Carabinieri di Aviano e Polcenigo in trasferta nel Polesine.

Nel corso delle indagini era emerso il suo ruolo di assiduo spacciatore, che forniva stupefacenti alla coppia friulana al centro dell'indagine, evidenziando particolare predisposizione a delinquere e facilità nel reperire le sostanze tanto che per i due fidanzati risultava uno tra i migliori fornitori per qualità e prezzo. Con l’arresto di ieri sera a Mestre sono stati raggiunti tutti i destinatari del provvedimento cautelare emesso dal gip, ma le indagini per individuare ulteriori fornitori di eroina nel Pordenonese non sono terminate.