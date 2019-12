Traffico di eroina, latitante arrestato in Austria

Si era reso latitante, dopo la condanna del Tribunale di Bari, che aveva sgominato un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, proveniente dall'Albania e diffusa dalla Puglia fino alla Toscana. L'indagine, conclusa nel 2015 con l'esecuzione di 20 misure cautelari per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aveva consentito, tra l'altro, il sequestro di oltre 13 chili di eroina (con elevatissimo grado di purezza), raffinata in un laboratorio clandestino gestito anche dal latitante.

L’uomo, un 38enne albanese, era fuggito con un passaporto falso in Austria ma, grazie all’operazione coordinata dalla Dia di Trieste, in collaborazione con la locale Polizia di frontiera e la Criminalpol, era stato localizzato il 10 novembre a Nickelsdorf, a pochi chilometri dal confine ungherese; grazie a un mandato di arresto europeo, è stato estradato e ora sconterà in Italia quattro anni e quattro mesi di carcere.