Traffico di sigarette di contrabbando, arrestato in Polonia

Nei giorni scorsi, la Polizia polacca, nella città di Katowice, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo disposto dalla Procura di Udine a carico di un 60enne cittadino polacco che deve scontare una pena di quattro anni e 11 mesi di reclusione, disposta a seguito di due condanne, una del Tribunale di Udine e l’altra di quello di Caserta, per fatti accaduti nel 2006 e nel 2007.

Nelle due circostanze, il 60enne era stato sorpreso, a Mondragone e a Malborghetto, mentre trasportava in auto rispettivamente 55 e 116 chili di sigarette di contrabbando, di provenienza ucraina. In ambedue i casi, era stato arrestato e, dopo un breve periodo di custodia cautelare, rilasciato, per poi lasciare definitivamente l’Italia.

A seguito del provvedimento di condanna, le indagini esperite, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso la sua individuazione a Katowice, dove si era trasferito e dove è stato fermato. Sono in corso le procedure di estradizione.

Dall’inizio dell’anno, l’attività di ricerca di latitanti ha portato al rintraccio, all’estero, di 20 soggetti, tutti stranieri, di 10 nazionalità (cinque rumeni, quattro albanesi, due marocchini, due polacchi, due moldavi e rispetivamente un cittadino della Repubblica Ceca, dell'Ungheria, della Croazia, della Bosnia e della Repubblica Slovacca) individuati in 13 Stati, in molti casi diversi da quelli di origine (Polonia, Svezia, Albania, Romania, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Croazia, Slovenia, Belgio, Francia). Il cumulo dei provvedimenti eseguito è pari a 115 anni di condanne, emesse per la commissione di reati di natura predatoria, traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati contro la persona e il patrimonio.

Correlata al rintraccio di latitanti, si registrano anche, da gennaio di quest’anno, l’estradizione in Italia di 10 condannati, precedentemente arrestati fuori dai confini nazionali.