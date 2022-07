Traffico di stupefacenti con modalità mafiose, arresti anche in Fvg

Carabinieri impegnati in varie regioni d'Italia, compreso il Friuli Venezia Giulia, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga con modalità mafiose nei confronti di 25 persone.

Sono ritenute affiliate a un clan di Bitonto e Palo del Colle, in provincia di Bari. I militari stanno eseguendo gli arresti tra Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna e Fvg.

I particolari dell'operazione saranno resi noti durante un incontro con la stampa fissato per le 10.30 nella sede della Direzione distrettuale antimafia di Bari.