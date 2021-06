Traffico illecito di rifiuti, maxi operazione in tutta Italia

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Pordenone, che interessa diverse regioni italiane, legata al traffico illecito di rifiuti. Nell'operazione, denominata 'Via della Seta', sono stati eseguiti diversi arresti, perquisizioni e sequestri su delega della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Risulterebbero indagate 58 persone. L'indagine delle Fiamme gialle ha portato alla luce una frode fiscale di 300 milioni euro, con tanto di trasferimento occulto in Cina di 150 milioni di euro.



L'attività investigativa ha permesso di portare alla luce un sodalizio criminoso a carattere transazionale che operava nella commercializzazione di materiali ferrosi e non, tra cui rame, ottone, alluminio. Le investigazioni avviate nel 2018 attinenti ad anomale movimentazioni finanziarie tra un'impresa avente sede della Repubblica Ceca e una neocostituita azienda della Provincia di Pordenone.

Le successive indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, anche mediante intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, pedinamenti occulti, monitoraggi video, nonché captazioni informatiche, hanno consentito di ricostruire un diffuso e importante traffico di rottami metallici tra il periodo 2013 – 2021, per circa 150.000 tonnellate, aggirando gli obblighi ambientali e di tracciatura vigenti.