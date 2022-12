Traffico illecito di uccelli da richiamo, indagati due allevatori friulani

Nei giorni scorsi sono state eseguite da parte dei Carabinieri Forestali di diversi Reparti perquisizioni personali e locali delegate dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico di sei persone residenti nelle regioni Marche, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, tra cui tre allevatori e commercianti di uccelli utilizzati come richiami per l’attività venatoria.

Tutti risultano indagati a diverso titolo per vari reati: furto aggravato ai danni dello Stato, ricettazione, alterazione di sigilli, uccellagione e detenzione illegale ai fini commerciali di fauna selvatica.

Le indagini – che sono durate oltre dieci mesi – hanno consentito di portare alla luce un presunto vasto traffico di uccelli da richiamo di provenienza illegale; secondo l’ipotesi accusatoria i volatili venivano catturati in natura durante il periodo della migrazione per poi essere “regolarizzati” con apposizione di anelli infilati forzatamente nelle zampe cagionando lesioni agli arti.

Nel corso delle operazioni sono stati posti sotto sequestro anche alcuni uccelli senza anello identificativo che erano in attesa dell’apposizione illegale dello stesso.

La normativa europea e nazionale vieta la cattura degli uccelli in natura con reti o altri strumenti non consentiti. Gli unici richiami utilizzabili per l’esercizio dell’attività venatoria sono quelli nati in cattività in allevamenti autorizzati e che dopo la nascita vengono regolarmente contrassegnati con anello inamovibile, apposto nella zampa nei primi giorni di vita degli animali.

Gli ornitologi, in grado di riconoscere l’età degli uccelli, nominati ausiliari di polizia giudiziaria dai Carabinieri Forestali, nel corso delle perquisizioni hanno potuto accertare che un gran numero di animali nati prima del 2021 risultavano identificati con anelli realizzati nel 2022, quindi inseriti nelle zampette degli animali adulti successivamente alla cattura in natura.

Il presunto traffico rendeva agli indagati molte migliaia di euro. Dalle indagini è infatti emerso che nel periodo della migrazione, in una nottata, i bracconieri potevano catturare con reti e richiami elettronici decine di uccelli che venivano poi rivenduti ai cacciatori – una volta “legalizzati” con gli anelli apposti in maniera fraudolenta – a prezzi ragguardevoli. A seconda della tipologia di richiamo, potevano arrivare a 180 euro per i merli, a 200 euro per i tordi bottacci, e a un prezzo ancora più elevato per le cesene.

Per comprendere il volume di denaro collegato alla presunta attività illecita, basti pensare che uno degli indagati (nel corso delle intercettazioni telefoniche) ha addirittura affermato 'abbiamo fatto 600 una volta', riferendosi al numero di uccelli catturati in una sessione di uccellagione.

Per far sì che gli uccelli catturati divenissero all’apparenza “regolari” venivano eseguite a volte operazioni che andavano a minare la salute degli stessi; diversi volatili sequestrati recavano infatti, oltre che i segni causati dalla cattura con le reti, delle lesioni come conseguenza dell’apposizione dell’anello forzato sulla zampa.

Quello smascherato dalla Procura della Repubblica di Urbino attraverso l’attività di indagine portate avanti dai Carabinieri Forestali si è rivelato un sistema ben articolato e organizzato, composto da soggetti che avevano mansioni ben specifiche: alcuni con il compito di eseguire le catture illegali durante le ore notturne e altri, vari allevatori e/o commercianti, che invece regolarizzavano gli uccelli apponendo falsamente gli anelli identificativi attestanti la nascita in cattività degli animali, spesso poi acquistati da cacciatori del tutto ignari delle illegalità commesse a monte della vendita.

Le perquisizioni effettuate a carico di due allevatori residenti nell'ex provincia di Udine sono state eseguite dai Carabinieri Forestali del Nucleo Carabinieri Cites di Trieste e dal Centro Carabinieri Anticrimine Natura di Udine.

Le perquisizioni presso i tre soggetti residenti in provincia di Forlì-Cesena, tra i quali un allevatore, sono state eseguite dai Carabinieri Forestali del Nucleo Carabinieri Cites di Ancona, della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali - Carabinieri Roma e del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena.

Le perquisizioni nei confronti del commerciante residente in provincia di Pesaro e Urbino sono state eseguite dai Carabinieri Forestali del Soarda, del Nucleo Carabinieri Cites di Ancona e della Stazione Carabinieri Forestale di Urbino.

Nel corso delle attività di perquisizione per l’accertamento dei fatti, son state sequestrate anche 4 pinze utilizzate per alterare gli anelli metallici d'identificazione degli uccelli, numerosi anelli metallici alterati, sei telefoni cellulari, otto pali utilizzati per fissare reti da uccellagione, 11 richiami elettronici vietati oltre a due autoradio collegate ciascuna a una coppia di altoparlanti, 10 altoparlanti, 12 picchetti idonei a fissare reti da uccellagione, due cassette per il trasporto di richiami vivi, oltre a cospicua documentazione attestante le cessioni degli animali.

Alcuni degli indagati hanno presentato istanza di riesame dei provvedimenti di sequestro al Tribunale di Urbino, istanze successivamente rinunciate. Il fascicolo si trova in fase di indagine.

I Carabinieri invitano tutti i cittadini e, in particolare i cacciatori che acquistano richiami vivi, a verificarne la provenienza e la corretta marcatura per evitare truffe o frodi. Si raccomanda di segnalare alle Forze dell’Ordine ogni episodio riconducibile al traffico di avifauna selvatica.