Traffico illegale di una tonnellata di cetrioli di mare

Continuano i controlli sulla filiera della pesca che, pur avendo registrato un calo dell’attività in mare e del commercio del prodotto, resta attiva. Il Nucleo Pesca della Capitaneria di porto di Trieste, con i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Muggia, ha intercettato, vicino al confine di Rabuiese, a Trieste, un camion proveniente dalla Croazia e diretto in Puglia con a bordo 500 chili di ricci.

Dall’esame della documentazione di trasporto, gli ispettori hanno accertato la mancanza di qualsiasi attestazione che provasse la rintracciabilità del prodotto. Dentro il furgone, nascosti in bidoni chiusi e in un doppiofondo dell’autoveicolo, c'erano 1.260 chili di oloturie, meglio conosciute come cetrioli di mare, molluschi di cui è vietata la pesca, il trasporto e la commercializzazione. Nei guai due autotrasportatori italiani.

Il prodotto ittico è stato sequestrato, cme anche il furgone usato per il trasporto. I ricci e le oloturie, che i veterinari hanno verificato essere ancora vivi, sono stati rigettati in mare dalla motovedetta Cp2084 della Capitaneria di porto di Trieste.