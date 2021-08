Tragedia a Gaiarine, muore imprenditrice di Brugnera

Incidente mortale, nel pomeriggio, a Gaiarine, nel Trevigiano. Poco dopo le 18.30, due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Per Brugnera e via Padre Maschio.

Nel violento impatto, quasi frontale, ha perso la vita Federica Scottà, 49enne imprenditrice di Brugnera, molto nota in paese e a Francenigo, frazione di Gaiarine dove vive la madre che la donna, come ogni domenica, era stata a trovare.

Feriti, in modo non grave, la conducente dell’altra vettura e il passeggero, due giovani veneti di 24 e 21 anni; sotto choc, sono stati portati in ospedale. Per la pordenonese, invece, non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, giunti sul posto anche con l’elisoccorso da Treviso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che dovranno ora chiarire la dinamica del tragico incidente.

Sconvolte le due comunità, quella di Brugnera e quella di Gaiarine, che si sono strette attorno alla famiglia.