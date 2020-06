Tragedia a Lestizza, trovata morta dopo 15 giorni

Una donna di 62 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Lestizza questa mattina. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che non la vedevano da tempo e che avevano sentito uno strano odore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e anche il sindaco del paese. Purtroppo la donna è stata trovata morta. Il decesso risale ad almeno 15 giorni fa.

Sul posto anche i Carabinieri. La salma è stata composta in cella mortuaria, dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della procura della Repubblica di Udine. Lutto in paese per la questa tragica scomparsa.

Le cause della morte sono da ricondursi a un malore fatale.