Tragedia a Londra, trovato senza vita il figlio di Maurizio Zamparini

Tragedia a Londra, dove è stato trovato senza vita Armando, figlio dell'imprenditore friulano Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo.

Il corpo del 23enne è stato ritrovato nella casa dove viveva a Londra, città nella quale il giovane si era trasferito per lavoro al termine del suo percorso di studi. Le dinamiche del decesso sono ancora tutte da chiarire. La notizia, trapelata nel pomeriggio, che soffrisse di una patologia cardiaca è stata smentita; sono in corso tutti gli esami per accertare le cause della morte.

A quanto si è appreso, il ritrovamento risale a ieri e i genitori, Maurizio e Laura, hanno già raggiunto la capitale inglese. Armando era l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio di Maurizio.

La notizia ha suscitato cordoglio e vicinanza sui social, a partire dalla sua 'ex' società, il Palermo calcio.

"Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di 'Armandino' è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze", si legge nella nota della società.

Anche il Brescia Calcio, nella figura del Presidente Massimo Cellino, "esprime le più sentite condoglianze a Maurizio Zamparini per la scomparsa dell'amato figlio Armando. Tutto il Club si stringe attorno all'ex Patron del Palermo per la grave perdita".

"Il Venezia FC si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Armando Zamparini, figlio dell’ex presidente del Club. Ai genitori e i familiari, le più sentite condoglianze", si legge nella nota della società.