Tragedia a Montereale Valcellina, anziano muore impigliato nella finestra

Un uomo di 80 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, nella sua casa di Montereale Valcellina. Pare che stesse svolgendo alcuni lavori all'interno dell'edificio quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel quadro metallico di un balcone, rimanendo fatalmente ferito.

Potrebbe trattarsi anche di un malore.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori ma per il pensionato ormai non c'era più nulla da fare. L'uomo era già morto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, i carabinieri, il personale medico di un'ambulanza.