Tragedia a Pagnacco, muore un centauro di 24 anni

Gravissimo scontro tra una moto e un'auto nella tarda serata di ieri lungo l'ex provinciale a Plaino di Pagnacco, all'altezza della pizzeria Delfino. Un giovane di 24 anni ha perso la vita nello schianto. Inutili i soccorsi. Si tratta del centauro che viaggiava in sella a una Honda; è un ragazzo di Martignacco, F.T. le sue iniziali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tricesimo per rilievi e accertamenti. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno dato supporto anche per l'illuminazione della strada e il personale medico inviato dalla Sores di Palmanova.

Alla guida della vettura, una Kia Picanto, c'era un ragazzo di 27 anni, di Martignacco, accolto in ospedale in condizioni serie. Nello scontro la moto è letteralmente volata per una ventina di metri. Il centauro è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Coinvolto nell'incidente anche un terzo mezzo: una vettura ferma a uno stop, urtata dalla Kia. Siamo sull'ex provinciale 59, all'intersezione con via Colugna.