Tragedia a Pasian di Prato, cade dalla scala e muore

Tragedia nella prima serata di ieri a Pasian di Prato. Un uomo di 47 anni è caduto da una scala che aveva appoggiato sul muro della sua abitazione, dal giardino, per raggiungere una finestra e sistemare una tapparella danneggiata.

Ha perso l'equilibrio ed è caduto dal secondo piano. Nell'impatto al suolo ha riportato ferite gravissime che hanno causato la sua morte immediata.

A dare l'allarme, vedendolo a terra esanime, è stato un vicino di casa che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari ma ormai per il 47enne non c'era più nulla da fare, se non decretare il decesso.

Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria per una prima ispezione esterna, nella notte. Lutto a Pasian di Prato per la scomparsa di questo uomo che viveva da solo.