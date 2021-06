Tragedia a Pordenone, anziano cade in un pozzo e muore

Tragedia a Pordenone. Un geometra in pensione di 77 anni, è morto dopo essere caduto in un pozzo che si trovava in un appezzamento da lui coltivato e di sua proprietà. L'uomo, come al solito, ieri mattina si era recato nell'orto, incontrando il vicino. Alle 19 il figlio è andato a cercare il padre, preoccupato perché non era ancora rientrato a casa, trovandolo riverso in un pozzo irriguo in disuso e utilizzato dall'anziano come concimaia.



Sul posto sono arrivati il personale del 118, i Vigili del fuoco di Pordenone, e una pattuglia della Squadra volante della Polizia di Stato, ma per il 77enne non c'era più nulla da fare. All'origine della tragedia con tutta probabilità un malore che ha fatto cadere l'uomo nel pozzo, non lasciandogli scampo.