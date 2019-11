Un'anziana è morta carbonizzata questa mattina a seguito di un incendio scoppiato, poco dopo le 11, in un'abitazione di via Monti a Pordenone. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato della Questura di Pordenone.

Le cause sono in corso di accertamento. Si tratterebbe di una donna in carrozzella.

SEGUONO AGGIORNAMENTI