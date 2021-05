Tragedia a Premariacco, cade e batte la testa in bagno, morendo sul colpo

Tragedia a Premariacco, dove ieri pomeriggio, una donna di 67 anni ha perso la vita, colta da malore nella sua abitazione.

A dare l'allarme è stato il marito, che ha sentito un tonfo provenire dalla stanza da bagno. È lì che la donna è caduta improvvisamente, battendo il capo.

L'uomo ha chiamato immediatamente il Nue 112 e, sul posto, sono intervenuti i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. Anche alcuni vicini di casa sono intervenuti, preoccupati per l'accaduto.

Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. È deceduta a seguito di un malore che le ha fatto perdere conoscenza e cadere a terra.

Il medico non ha potuto far altro se non decretare il decesso, sopraggiunto con ogni probabilità e per un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero del paese dove è stata eseguita una ispezione esterna.

Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che ha poi rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, affidata ai familiari per la celebrazione dei funerali.