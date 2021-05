Tragedia a Savogna d'Isonzo, muore un motociclista

Tragedia nel pomeriggio, intorno alle 16, lungo la strada del Vallone, in comune di Savogna d'Isonzo. Per cause in corso di accertamento, un motociclista di 43 anni ha perso il controllo della due ruote mentre viaggiava in direzione Gorizia, e ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

Il personale sanitario, giunto anche con l'elisoccorso, non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Il tratto è stato chiuso a lungo per consentire il lavoro dei soccorritori.