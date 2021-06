Tragedia a Sutrio, muore un automobilista

Tragedia della strada questa mattina, poco prima delle 10, lungo la 52 bis, a Sutrio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, due auto si sono scontrate e uno dei due conducenti, un uomo di 70 anni, ha perso la vita a seguito delle gravissime ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con elicottero e ambulanza. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di capoluogo carnico hanno messo in sicurezza la sede stradale e i veicoli incidentati.