Tragedia lungo la Napoleonica, muore un 37enne

Un uomo di 37 anni, Marco Berini, residente a Strassoldo di Cervignano del Friuli, è morto nello scontro fra l'auto che stava guidando e un'autocisterna. La tragedia questa mattina, intorno alle 7.30, tra Bertiolo e Talmassons, lungo la regionale 252 Napoleonica, all'altezza dell'incrocio con Pozzecco.

L'uomo, che si stava recando al lavoro ed era alla guida di una Volkswagen Polo, è deceduto all'istante, in seguito alle gravissime ferite riportate. Illeso, ma sotto choc, il conducente del mezzo pesante.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno operato a lungo, e il personale sanitario, oltre ai Carabinieri che stanno eseguendo tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause, e alla Polizia locale per la gestione della viabilità. La strada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.