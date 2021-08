Tragedia a Tambre, triatleta investito e ucciso nel Bellunese

Tragico incidente, ieri, nel Bellunese, a Tambre. Maurizio Casagrande, 44 anni, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta morendo sul colpo.



La scomparsa di Casagrande ha destato profondo cordoglio anche nel Friuli Occidentale, dove era molto conosciuto.

Casagrande, infatti, era un triatleta, tesserato con la ReAction Triathlon di Pordenone, associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo la pratica e la diffusione del Triathlon e l'organizzazione di manifestazioni sportive.



"Maurizio era nostro "fratello" – scrive la società su Facebook, ricordando l'amico scomparso -, non solo perché parte del direttivo ma perché faticava, soffriva e gioiva per le stesse cose per cui lo facevamo noi. Da oggi sarà tutto più difficile, questa mattina Maurizio è salito in bici per il solito giro, senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie non ci sono parole che possano mitigare il dolore quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico come al solito. Ciao Mao, ci vediamo al prossimo Triathlon – conclude il messaggio -”.