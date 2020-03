Tragedia a Torviscosa, finisce contro il guard-rail e muore

Grave incidente lungo la statale 14 a Torviscosa nel pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, insieme a una pattuglia della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro, un furgone si è schiantato contro il guard-rail. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto le forze dell'ordine e un'ambulanza medicalizzata, oltre ai Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

La persona coinvolta nell'incidente, un uomo di 66 anni di Cavallino Treporti, è parsa subito in gravissime condizioni, condotta in ospedale con l'ambulanza, d'urgenza, in codice rosso. Quando le squadre sono giunte sul posto, la persona era già priva di coscienza. È stata rianimata a lungo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A stroncare la sua vita è stato probabilmente un infarto.

I Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e del distaccamento di Cervignano hanno dato fattivo supporto al personale sanitario nel soccorso.