Tragedia a Vivaro, una famiglia distrutta

Un impatto tremendo e la vita di due giovani, genitori di cinque figli piccoli, spezzata per sempre.

Lungo l'ex provinciale 53, a Vivaro, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno perso la vita Manuel Cari di 29 anni e la compagna Chiara Materassi di 24, residenti a Fontanafredda ma originari uno di Codroipo e l’altra di Udine.

La Chrysler Voyager guidata dall’uomo si è scontrata frontalmente con un camion di una ditta di telecomunicazioni. Devastante lo schianto, morti sul colpo i due ragazzi.

Inutile la frenata del camionista e il suo tentativo di evitare l’impatto, buttandosi fuori strada. E’ stato lui, sotto shock, a dare l’allarme assieme ad alcuni automobilisti di passaggio.

L’intervento del personale del 118, presente anche con l’elisoccorso, è servito solo a prestare le prime cure a lui, portato in ambulanza all’ospedale di Pordenone, ma non in pericolo di vita.

I corpi dei giovani sono stati estratti dopo un’ora di lavoro dai Vigili del fuoco di Pordenone e Maniago con le pinza oleodinamiche e le cesoie.

Si sono vissuti anche attimi ulteriori di panico, visto che l’auto aveva a bordo due seggioli per bimbini e alcuni passeggini, ma i figli della coppia – il più piccolo di nemmeno un anno - fortunatamente erano tutti a casa dei nonni, a San Quirino.

Sul posto è arrivato il medico legale Lucio Bomben che dopo l’ispezione ha definito i corpi “irriconoscibili”.

Al vaglio la dinamica dell’incidente: i rilievi sono stati effettuati ai carabinieri di Maniago. Secondo una prima ricostruzione l’auto, che procedeva verso Vivaro, avrebbe invaso la corsia opposta, per una causa ancora da stabilire, distrazione o malore, anche perché non sono presenti segni di frenata sull’asfalto.

I mezzi sono sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, che procederà a eventuali approfondimenti. E’ toccato ai carabinieri, non senza difficoltà, avvisare le famiglie e comunicare ai nonni che i nipotini erano rimasti orfani. Una tragedia nella tragedia.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore ed è stata riaperta solo quando è calata la notte.