Tragedia all'alba a lungo l'A4, un morto e due feriti

Incidente mortale lungo l'autostrada A4 questa mattina, poco dopo le 6. Dopo l'allarme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tra i caselli di San Donà e Roncade Meolo, al km 420, per un doppio incidente, in direzione Venezia, tra un mezzo pesante e due furgoni: una persona è deceduta e due sono rimaste ferite.

I pompieri sono arrivati da San Donà e da Mestre con tre automezzi tra cui l’autogrù. Hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un furgone rovesciato un uomo rimasto incastrato al posto guida, preso in cura dal dai sanitari del Suem.

Un altro ferito, che si trovava già fuori da un altro furgone, è stato assistito dai sanitari e portato in ospedale, mentre per una terza persona non c'è stato altro da fare se non dichiararne il decesso.

La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi, per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto gli ausiliari dell’autostrada e il soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.