Tragedia all'alba tra Nimis e Tarcento, un morto

Tragico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina all'alba, tra Nimis e Tarcento. Lo schianto ha coinvolto tre veicoli: una Fiat Stilo, un Fiat Punto e una Ford Fiesta.

Nell'impatto è morto uno dei conducenti e un altro è rimasto ferito. Il sinistro si è verificato intorno alle 6, quando tutti e tre i conducenti si stavano recando al lavoro percorrendo la strada all'altezza della località Pradandons. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Taipana e di Pradielis, le tre automobili si sono scontrate con violenza.

Dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti, sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, insieme alle ambulanze della Croce Rossa di Tarcento e all'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

Nel tremendo impatto un uomo di 39anni, Alessandro Bellinazzi, residente a Majano, è morto sul colpo; illeso il conducente di una delle altre due macchine. Il terzo automobilista, di Faedis, ha riportato diverse ferite e contusioni. E' stato portato al pronto soccorso di Udine.

La strada è stata chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia, fino alla rimozione dei mezzi incidentati e alla bonifica della carreggiata. Sul posto anche Fvg Strade.