Tragedia alla Fantoni, operaio muore colto da malore

Tragedia questa mattina nello stabilimento Fantoni di Rivoli di Osoppo. Un 36enne, dipendente di una ditta esterna, che stava eseguendo delle manutenzioni nell’opificio, ha perso la vita.

L’allarme è scattato poco dopo le 8.30 con una chiamata al Nue 112. Sul posto è stata inviata d’urgenza un’ambulanza, ma per l'uomo ormai non c’era più nulla da fare. Il decesso sarebbe riconducibile a un malore, ma sono in corso ancora tutti gli accertamenti da parte degli ispettori dell’Azienda Sanitaria.

Non sono state ancora rese note le generalità della vittima, un uomo di 36 anni, trovato nella cosiddetta zona “intermedia”. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Compagnia di Tolmezzo.