Tragedia del bus spagnolo, sei anni senza giustizia per Elisa Valent

Sei anni senza giustizia per Elisa Valent, la 25enne di Venzone che, assieme ad altre 12 studentesse Erasmus, perse la vita nel tragico incidente stradale di Freginals, in Spagna. Era il 20 marzo 2016, quando il bus sul quale viaggiavano, diretto a Barcellona, si scontrò frontalmente con un’auto all'alba. Un sinistro fatale, per il quale non c’è ancora un colpevole.

La magistratura spagnola aveva iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo, che aveva ammesso ai soccorritori di essersi addormentato alla guida, ma nel novembre 2016, nonostante le risultanze probatorie delle indagini condotte dalle forze dell'ordine, la giustizia iberica aveva deciso di archiviare l'inchiesta.

“Poi, a ottobre 2019, la Corte d’Appello di Tarragona aveva finalmente accolto l’ennesimo ricorso dei familiari delle vittime e aveva ordinato al Giudice istruttore - che fino a quel momento aveva testardamente e ingiustificatamente negato ogni evidenza - di disporre il rinvio a giudizio dell’autista”, ricorda l’avvocato della famiglia Valent, Cesare Perosa.

“Da quel giorno sono trascorsi altri 875 giorni e la data d’inizio del processo non è ancora stata fissata! E ciò nonostante le plurime istanze avanzate dai legali delle famiglie. Quanto tempo ancora servirà al Tribunale di Tortosa, avanti al quale si svolgerà il dibattimento, per fissare questa benedetta data? Quanta sofferenza e dolore dovranno ancora affrontare i familiari delle vittime prima che vengano accertate le responsabilità di quella tragedia?”, prosegue il legale, che poi riferisce il dolore di Anna, la madre di Elisa: “Solo allora – ha detto la mamma della studentessa - mia figlia potrà riposare in pace. Il dolore resterà, sempre, ma il cerchio va chiuso. Sei anni sono davvero troppi per avere giustizia. E’ vergognoso”.