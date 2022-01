Tragedia del lavoro, muore a 18 anni

Ennesima tragedia del lavoro in Friuli. Nel primo pomeriggio, in un’azienda della zona industriale di Lauzacco di Pavia di Udine, è morto Lorenzo Parelli, un ragazzo di 18 anni di Castions di Strada, studente dell’istituto Bearzi di Udine. A quanto si è appreso, stava terminando un tirocinio di alternanza scuola/lavoro.

Per cause in corso di accertamento, il giovane è rimasto schiacciato da una barra metallica, che gli è caduta addosso durante alcuni lavori di carpenteria metallica.

Immediati i soccorsi da parte dei colleghi, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto il personale sanitario, con ambulanza ed elicottero, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Palmanova. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.