Tragedia della strada, muore una ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è morta, ieri sera, intorno alle 22.30, dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale accaduto a Trieste, lungo via Costalunga, all'incrocio con via della Pace. Mentre stava percorrendo la viabilità in sella a uno scooter, si è scontrata con una vettura Ford Ka, per cause ancota al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi.

L'impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo. Inutili purtroppo i tentativi di salvarle la vita prestati sul posto dal personale sanitario, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.