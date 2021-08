Tragedia di Amaro, disposta l'autopsia

La Procura di Udine vuole fare luce sul drammatico incidente accaduto il 9 agosto ad Amaro, lungo la regionale 52, costato la vita a Piero Castracane, 61 anni, di Firenze, e alla figlioletta Nicole, di soli dieci anni, e nel quale sono rimasti feriti altri due figli e un nipote del conducente della vettura.

Il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, Giorgio Milillo, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo pesante che si è scontrato frontalmente con l’auto condotta dalla vittima, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, e ha disposto un doppio accertamento tecnico non ripetibile, per il quale affiderà gli incarichi domani.

Il Sostituto Procuratore ha ordinato la perizia autoptica sulla salma del 61enne per chiarire le cause del decesso, incaricando il medico legale Antonia Fanzutto. Inoltre, ha disposto una perizia cinematica per stabilire la dinamica del sinistro e ha scelto come proprio consulente tecnico l’ingegner Ciro Ciotola, che inizierà le operazioni peritali già lunedì 16 agosto.

Per i familiari delle vittime, assistiti da Studio3A-Valore, seguiranno gli esami il medico legale Elisa Polonia e l’ingegner Iuri Collinassi.

La famiglia, pur apprezzando tutte le attenzioni ricevute, chiede riservatezza e discrezione in occasione delle esequie che saranno fissate in un secondo tempo.